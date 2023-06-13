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Предприятиям пришлось переориентировать поставки краба с Северного бассейна

Крабу Северного бассейна хотят облегчить путь на китайский рынок

Минсельхоз предлагает не ограничивать список теруправлений Росрыболовства, уполномоченных на оформление сертификатов происхождения для поставок продукции в Китай, только дальневосточными территориальными органами.

На портале regulation.gov.ru опубликован проект поправок в приказ Министерства сельского хозяйства от 23 октября 2013 г. № 388. Этот документ, напомним, определяет порядок выдачи сертификатов происхождения для рыбы и морепродуктов при поставках в Китай.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из приказа предлагается убрать ограниченный список теруправлений Росрыболовства, уполномоченных на выдачу сертификатов происхождения. Планируется предусмотреть, что оформление осуществляется «уполномоченными Росрыболовством территориальными управлениями Росрыболовства».

Такие изменения учитывают переориентацию продаж, на которую пошли краболовы Северного бассейна после введения США и другими странами санкций против России. Сейчас северяне активно наращивают экспорт продукции из водных биоресурсов, в том числе живого краба в КНР, но эту работу осложняют административные трудности: на выдачу сертификатов происхождения для поставок по действующему приказу уполномочены только дальневосточные теруправления Росрыболовства, говорится в пояснительной записке.

Также предложено внести изменения в форму сертификата: предусмотреть случаи, когда продукция доставляется в Китай не морским транспортом, а по железной дороге, по воздуху или в автомобиле.

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