На Лене произошел разлив бензина

В Иркутской области на реке Лене в результате столкновения двух танкеров произошел разлив бензина. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту Алексеевска, и танкер ТР-900 «Ерофей Хабаровск», перевозивший 832 тонны бензина. В результате была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Пострадавших нет, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.

Ведется доследственная проверка по признакам нарушений, предусмотренных частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), статьи 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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