Высвободившиеся объемы трески и пикши предложили инвесторам

Росрыболовство предложило предприятиям, желающим участвовать в программе инвестиционных квот, высвободившиеся объемы трески и пикши. Речь идет об уже стартовавшей заявочной кампании.

Обновленное уведомление о проведении 11-го этапа заявочной кампании по инвестквотам опубликовано в государственной системе торгов. Прием обращений на участие в программе Росрыболовство открыло 1 марта и планирует завершить 30 июня.

Как сообщает корреспондент Fishnews, увеличен объем для закрепления на Северном бассейне — до 2,491%. Право на промысел трески и пикши предлагается для тех, кто построит объекты инвестиций типа З, И, К, Л (ранее распределение предполагалось только под объект типа Л) — это промысловые суда.

Как ранее сообщили в Росрыболовстве, договор о закреплении доли инвестквоты с предприятием «Мурмансельдь-2», предполагающий сдачу судна «Андромеда», расторгнут. И высвободившиеся объемы будут предложены в рамках заявочной кампании. Расторжение прошло без судебных процедур, в добровольном порядке, отметили в ведомстве. Минпромторг, в свою очередь, обратил внимание, что судно практически достроено.

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