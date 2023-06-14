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Промысловые суда в Исландии. Фото Amaury Laporte. CC BY 2.0

ICES предложил увеличить добычу сельди в Северном море

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) рекомендует в 2024 г увеличить объемы промысла сельди в Северном море, проливах Скагеррак и Каттегат, восточной части Ла-Манша (осенний нерест), а также в водах Исландии (летний нерест).

В ICES полагают, что нынешняя промысловая нагрузка на сельдь в этих зонах ниже уровня, необходимого для устойчивого рыболовства. Для Северного моря совет предложил лимит в 532 тыс. тонн — на 28% выше, чем в 2023 г. Примечательно, что такой уровень — самый высокий с 2016 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на портал Seafood Source.

Страны, ведущие промысел в этом регионе, устанавливают ОДУ ниже научных рекомендаций, что позволяет промыслу сохранять сертификацию Морского попечительского совета (MSC). К примеру, для 2023 г. допустимый улов был 397 тыс. тонн, что ниже предложенного ICES максимума в 415 тыс. тонн.

Вырос и предложенный ICES объем промысла на 2023-2024 гг. для исландских рыболовных акваторий. Совет предложил его на уровне 93 тыс. тонн, что на 40% выше уровня сезона 2022-2023 гг. Предложенные объемы являются самыми значительными с 2008-2009 гг. Исторически Исландия также следует рекомендациям ученых ICES.

Успешное управление добычей сельди в Северном море, где в 2022 г. вели промысел суда девяти различных стран, резко отличается от ситуации с промыслом атланто-скандинавской сельди в Северо-Восточной Атлантике. Этот промысел потерял сертификат MSC в 2020 г. и до сих пор не смог добиться его восстановления.

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