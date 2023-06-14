Владимир Путин утвердил денонсацию договора по Азовскому морю

Президент РФ подписал закон о денонсации Договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Денонсация договора, который Россия и Украина заключили в 2003 г., предусмотрена федеральным законом от 13 июня 2023 г. № 206. Документ вступил в силу с 13 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

«В результате принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации, —говорится в справке государственно-правового управления президента РФ. — В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива».

Отмечено, что Верховная Рада Украины приняла закон о денонсации договора в феврале 2023 г.

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