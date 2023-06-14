Амурский опыт пригодится исследованиям осетровых на Лене

Специалисты планируют в нынешнем и следующем годах провести большую осетровую съемку в бассейне реки Лены. При этом ученые рассчитывают использовать опыт, полученный в экспедиции на Амуре.

Филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии обмениваются опытом для эффективной работы. Специалист лаборатории водных биоресурсов ЯкутскНИРО принял участие в экспедиции Хабаровского филиала института. Исследования были посвящены изучению нерестовой части популяции калуги и амурского осетра в нижнем течении реки Амур. Работы проводились в районе села Сусанино.



«В ходе работ был получен опыт использования трехстенных донных плавных сетей для вылова осетровых видов рыб, также нахождения оптимальных мест притонения для сплавов», — сообщили Fishnews в пресс-службе Якутского филиала.

Полученный опыт будет применен на запланированной большой осетровой съемке на реке Лене и ее притоках в 2023-2024 гг.

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