Калининградскому угрю готовят свежее пополнение

Калининградская область продолжит начатое в прошлом году зарыбление водоемов мальками европейского угря — одного из гастрономических брендов региона. Выпуски рыбной молоди в Калининградский и Куршский заливы запланированы на осень.

На встрече с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал работу по воспроизводству рыбных ресурсов в водных объектах региона одним из приоритетных направлений. Зарыбление водоемов европейским угрем началось в 2022 г. — в Калининградский залив было выпущено 430 тыс. мальков.

В апреле в область была доставлена очередная партия стекловидной личинки угря в количестве 500 кг. Осенью подрощенная молодь будет выпущена в акватории Калининградского и Куршского заливов, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Угорь традиционно присутствовал в рационе жителей и гостей Калининградской области. Деликатесная рыбная продукция представлена в торговых сетях, кафе и ресторанах. Однако из-за сокращения запасов этого вида уловы упали более чем в десять раз. Начавшиеся мероприятия по искусственному воспроизводству угря дают надежду на восстановление популяции.

Росрыболовство и областные власти выразили намерение совместно продолжать работу по развитию аквакультурных проектов в регионе.

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