Специалисты собирают данные для промыслового прогноза по Азовскому морю

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) отправились в комплексную экспедицию в Азовское море. Им предстоит выяснить состояние запасов промысловых водных биоресурсов в контексте изменений солености воды.

Рекордный рост солености в последние годы привел к началу кардинальной перестройки базовых взаимосвязей в экосистеме Азовского моря. Сократилась численность традиционных рыб — леща, судака, тарани, тюльки, бычков. Одновременно появилось большое количество медуз, начала увеличиваться численность промысловых беспозвоночных – рапаны, мидии, креветок, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

В текущем году в Азовском море промысловики добыли креветок почти в 10 раз больше, чем тарани. Бьют рекорды уловы азовской камбалы-калкан (которая догнала по объемам вылова свою черноморскую родственницу), растет добыча пиленгаса, осетр восстанавливает свою численность.

Одновременно второй год подряд наблюдается увеличение пресного стока Дона — бассейнообразующей реки Азовского моря.

В этих условиях экспедиции АзНИИРХ предстоит собрать данные для составления промыслового прогноза. На борту судна специалисты ихтиологи, гидробиологи, гидрохимики, генетики. Предполагается охватить исследованиями всю акватория моря и Таганрогского залива.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews