Как сделать рыбу более популярной среди россиян, обсудят на форуме в Питере

Круглый стол, посвященный продвижению российской рыбы на внутреннем рынке, планируется провести в первый день Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, 27 сентября.

Круглый стол «Продвижение на внутренний рынок и увеличение потребления российской рыбы внутри страны» организуют Росрыболовство, Роскачество, Рыбный союз и Expo Solutions Group. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рыбный союз.

Участники рынка, представители госструктур и эксперты рассмотрят на встрече, как донести ценность рыбы до потребителя, что поможет повысить потребление, какая продукция сегодня востребована. Также предполагается обсудить вопросы актуальности инновационной рыбопереработки, гармонизации товарных потоков между внутренним и внешними рынками, снижения издержек в товаропроводящей цепи.

VI Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (18+) пройдут в Северной столице с 27 по 29 сентября. На сайте мероприятий для посетителей доступна онлайн-регистрация, сообщает корреспондент Fishnews.

Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер VI Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia).

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