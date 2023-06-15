Жители Камчатки и Чукотки могут помочь в поимке браконьеров

Северо-Восточное теруправление Росрыболовства приглашает жителей Камчатского края и Чукотского автономного округа помочь в борьбе с браконьерством. Для этого рыбоохрана запустила горячую линию.

В управлении организован круглосуточный прием обращений на горячую линию рыбоохраны. Как отмечено на сайте СВТУ, с помощью этого канала связи граждане могут оперативно сообщать о фактах браконьерства на внутренних водоемах Камчатки и ЧАО. По каждому обращению осуществляется выезд оперативных групп, заявили в теруправлении.

Напомним, что на Дальнем Востоке 1 июня стартовала «красная» путина. По данным с сайта Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на 12 июня вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил более 1,3 тыс. тонн. Как сообщает корреспондент Fishnews, практически весь этот объем приходится на долю Камчатского края.

Всего в Дальневосточном регионе в нынешнем году ожидается вылов свыше 511 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В том числе более 382 тыс. тонн на Камчатке и более 7 тыс. тонн на Чукотке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews