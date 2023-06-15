Лосось начал пополнять промысловую статистику

Лососевая путина на Дальнем Востоке постепенно набирает силу. К началу недели вылов превысил 1349 тонн. Традиционно на старте промысла основу уловов составляет камчатская нерка.

Промысел нерки активно ведется на Восточной и Западной Камчатке: на 12 июня вылов составил 1290,8 тонны и 0,5 тонны соответственно — такие данные приводит департамент анадромных рыб России ВНИРО.

Продолжается освоение объемов чавычи в Камчатском крае. На восточном побережье вылов составил 36,9 тонны, на западном — 4,3 тонны, сообщает корреспондент Fishnews.

Небольшой вклад в общую цифру внесла и сима: этого вида лососей добыто 8,8 тонны — больше показателя прошлых лет на ту же дату.

Также по информации специалистов института, идет добыча горбуши (речь о подзоне Приморье, первые уловы на счету Хабаровского края) и кеты (на восточном и западном побережье Камчатки).

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