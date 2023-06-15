Участки на озерах Крыма подготовили под промысел

В Республике Крым на конкурс выставили шесть озерных участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 10 июля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, участки расположены в Сакском, Красноперекопском и Ленинском районах, а также в городском округе Евпатория. Площадь РЛУ — от 39 га до 2,7 тыс. га. Стартовые цены варьируются от 125 рублей до 8,6 тыс. рублей.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Все участки предоставляются на 15 лет.

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