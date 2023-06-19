Специалисты продолжают изучать обитателей заповедных вод Камчатки

На заповедных территориях Камчатского края в этом году планируется реализовать 20 научных программ. Исследования проведут на территориях Кроноцкого, Корякского заповедников и Южно-Камчатского федерального заказника.

Большой объем работ традиционно посвятят нерке, которая воспроизводится в Курильском озере на территории Южно-Камчатского заказника. Многолетний мониторинг состояния крупнейшего в Азии стада этой рыбы и среды ее обитания продолжат ученые КамчатНИРО, рассказали Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Кроме того, специалисты заповедника и Института биологии внутренних вод РАН вновь оценят распределение и заполняемость в литорали озера нерестилищ этого тихоокеанского лосося, который обеспечивает потребности обитателей заказника — медведей и других рыбоядных животных.

Продолжатся исследования морских млекопитающих на территории Кроноцкого заповедника при поддержке компании «Новатэк». Полевые работы включат учеты антура и ларги на островных и береговых лежбищах и регистрацию встреч с редкими видами китообразных в акваториях заповедника и Южно-Камчатского заказника.

Исследователи Института проблем экологии и эволюции РАН планируют изучить серых китов в бухте Ольга, а представители Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН — провести учет крупных китообразных в акватории Кроноцкого заповедника.

Также ихтиологи заповедника изучат гольцов, обитающих в пресных водоемах на охраняемой и сопредельной территориях.

В Корякском заповеднике и за его пределами ученые Санкт-Петербургского государственного университета планируют исследовать видовой состав водных беспозвоночных.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews