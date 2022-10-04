На Курильском озере собирают данные по нерке

В Южно-Камчатском заказнике продолжаются исследования популяции нерки и ее влияния на экосистему Курильского озера. Ученые отследили пространственное распределение производителей, поднявшихся по реке Озерной из Охотского моря.

Второй год подряд эти исследования проводятся при помощи съемки с беспилотника. Задача исследователей — объективно оценить воспроизводство нерки в озере и потенциал нерестилищ. Эти данные должны стать основой для организации мониторинга и оценки численности производителей.

Одна из основных и долгосрочных целей научной программы — обеспечить оптимальное заполнение всех нерестилищ Курильского озера, сбалансировать интересы человека и природы для сохранения уникальной экосистемы. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник), важно, чтобы нерка Курильского озера обеспечивала не только экономику региона, но и потребности животных, в частности, медведей.

Исследования выполняют сотрудники Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН совместно с научным отделом заповедника.

В начале августа ученые с высоты птичьего полета зафиксировали формирование «зон ожидания» в устьях притоков озера — это места, где лососи концентрируются перед заходом на нерест. Размеры скоплений варьировали от нескольких сотен до десятков тысяч особей. Их состав тоже различался: в ряде случаев производители нерки были перемешаны с гольцом, в остальных — состояли только из нерки разной степени готовности к нересту.

В первой половине августа произошел массовый заход производителей этого вида лососевых в притоки озера, крупнейший из которых — река Хакыцин.

«Во второй половине августа в литорали (прибрежной зоне) озера стали появляться поля гнезд нерки, которая нерестится без захода в притоки. С применением беспилотного летательного аппарата мы собрали уникальный материал, представляющий серию тотальных аэрофотосъемок периметра водоема. На них впервые задокументированы время возникновения, место расположения и количество гнезд на литоральных нерестилищах нерки озера Курильское. Впереди анализ собранного материала; результаты позволят описать динамику формирования прибрежных нерестовых полей нерки, объективно оценить заполняемость нерестилищ. Раньше не использовались такие технологии, некоторые данные мы получили впервые, но все же кое-что для понимания можно сравнить с данными прошлых лет», — рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод Михаил Малин.

Гидроакустическим съемкам в этом сезоне была отведена второстепенная роль, но отдельные задачи комплексного исследования, как и в прошлом году, решались при помощи подводного управляемого аппарата. Например, иногда по материалам аэрофотосъемки невозможно определить видовой состав регистрируемых скоплений рыб. Комбинирование двух дронов — подводного и летающего — позволило решить эту задачу.

«По материалам подводной съемки мы определяли, какие виды рыб присутствуют в скоплении, а изображение с квадрокоптера позволяло корректировать траекторию движения подводного аппарата, который подходил в интересующую область. Не обошлось без интересных встреч — на одной из фотографий, сделанных под водой, можно наблюдать одинокую кету в брачной окраске среди нерки и гольца», — отметила младший научный сотрудник Института биологии внутренних вод Инга Малина.

Также при помощи гидролокатора были уточнены некоторые характеристики прибрежной зоны Курильского озера для определения площади, потенциально пригодной для нереста нерки.

Ученые подчеркивают: исследования водоема должны быть долгосрочными, пока полученные результаты не позволяют делать далеко идущих выводов. Объективную картину состояния экосистемы заповедного озера позволят оценить данные, которые появятся в следующие несколько лет.

Фотографии предоставлены пресс-службой Кроноцкого заповедника.

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