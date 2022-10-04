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Скопление нерки. Фото Михаила Малина

На Курильском озере собирают данные по нерке

В Южно-Камчатском заказнике продолжаются исследования популяции нерки и ее влияния на экосистему Курильского озера. Ученые отследили пространственное распределение производителей, поднявшихся по реке Озерной из Охотского моря.

Второй год подряд эти исследования проводятся при помощи съемки с беспилотника. Задача исследователей — объективно оценить воспроизводство нерки в озере и потенциал нерестилищ. Эти данные должны стать основой для организации мониторинга и оценки численности производителей.

Научный сотрудник Института биологии внутренних вод Михаил МАЛИН с квадракоптером. Фото Инги Малиной

Одна из основных и долгосрочных целей научной программы — обеспечить оптимальное заполнение всех нерестилищ Курильского озера, сбалансировать интересы человека и природы для сохранения уникальной экосистемы. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник), важно, чтобы нерка Курильского озера обеспечивала не только экономику региона, но и потребности животных, в частности, медведей.

Исследования выполняют сотрудники Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН совместно с научным отделом заповедника.

В начале августа ученые с высоты птичьего полета зафиксировали формирование «зон ожидания» в устьях притоков озера — это места, где лососи концентрируются перед заходом на нерест. Размеры скоплений варьировали от нескольких сотен до десятков тысяч особей. Их состав тоже различался: в ряде случаев производители нерки были перемешаны с гольцом, в остальных — состояли только из нерки разной степени готовности к нересту.

В первой половине августа произошел массовый заход производителей этого вида лососевых в притоки озера, крупнейший из которых — река Хакыцин.

Обследование скоплений нерки в устьях притоков. Фото Михаила Малина

«Во второй половине августа в литорали (прибрежной зоне) озера стали появляться поля гнезд нерки, которая нерестится без захода в притоки. С применением беспилотного летательного аппарата мы собрали уникальный материал, представляющий серию тотальных аэрофотосъемок периметра водоема. На них впервые задокументированы время возникновения, место расположения и количество гнезд на литоральных нерестилищах нерки озера Курильское. Впереди анализ собранного материала; результаты позволят описать динамику формирования прибрежных нерестовых полей нерки, объективно оценить заполняемость нерестилищ. Раньше не использовались такие технологии, некоторые данные мы получили впервые, но все же кое-что для понимания можно сравнить с данными прошлых лет», — рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод Михаил Малин.

Гидроакустическим съемкам в этом сезоне была отведена второстепенная роль, но отдельные задачи комплексного исследования, как и в прошлом году, решались при помощи подводного управляемого аппарата. Например, иногда по материалам аэрофотосъемки невозможно определить видовой состав регистрируемых скоплений рыб. Комбинирование двух дронов — подводного и летающего — позволило решить эту задачу.

«По материалам подводной съемки мы определяли, какие виды рыб присутствуют в скоплении, а изображение с квадрокоптера позволяло корректировать траекторию движения подводного аппарата, который подходил в интересующую область. Не обошлось без интересных встреч — на одной из фотографий, сделанных под водой, можно наблюдать одинокую кету в брачной окраске среди нерки и гольца», — отметила младший научный сотрудник Института биологии внутренних вод Инга Малина.

Кета среди нерки и гольца

Также при помощи гидролокатора были уточнены некоторые характеристики прибрежной зоны Курильского озера для определения площади, потенциально пригодной для нереста нерки.

Ученые подчеркивают: исследования водоема должны быть долгосрочными, пока полученные результаты не позволяют делать далеко идущих выводов. Объективную картину состояния экосистемы заповедного озера позволят оценить данные, которые появятся в следующие несколько лет.

Фотографии предоставлены пресс-службой Кроноцкого заповедника.

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