Рыбный бизнес регистрируется для поставок в Китай
Еще 16 объектов прошло регистрацию в электронной системе CIFER: для экспорта в КНР в базу вносятся сведения о судах и холодильных складах.
Российские экспортеры рыбной продукции продолжают регистрацию в китайской электронной системе CIFER. В список добавилось еще 16 объектов, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
Список приводится на сайте учреждения:
Перерабатывающие суда:
«Советское», ООО «Аквапром Инвест»;
«Арка-36», ООО «Антей»;
«Арина», ООО «Островной-Краб»;
«Снабженец-8», «Восточно-промысловая компания»;
«Мелькарт-6», ООО Компания «Мурман СиФуд»;
«Механик Маслак», ООО «Новострой»;
«СВЯТОЙ ВЛАДИМИР», ООО «КЗБ-ДОНКА»;
«Анатолий Торчинов», ООО «Приморская рыболовная компания»;
«Шикотан», ООО «Приморская рыболовная компания».
Рыболовные суда:
«Мурманск», СПК РК «Беломор»;
«Балтийская коса», АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ»;
«Освейское», АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ».
Холодильные склады:
ООО Компания «Тунайча»;
СПК РК «Чапома»;
ООО «Рыболовецкий Колхоз им. Кирова»;
Рыболовецкая артель «Иня».
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