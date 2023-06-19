Рыбный бизнес регистрируется для поставок в Китай

Еще 16 объектов прошло регистрацию в электронной системе CIFER: для экспорта в КНР в базу вносятся сведения о судах и холодильных складах.

Российские экспортеры рыбной продукции продолжают регистрацию в китайской электронной системе CIFER. В список добавилось еще 16 объектов, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Список приводится на сайте учреждения:

Перерабатывающие суда:

«Советское», ООО «Аквапром Инвест»;

«Арка-36», ООО «Антей»;

«Арина», ООО «Островной-Краб»;

«Снабженец-8», «Восточно-промысловая компания»;

«Мелькарт-6», ООО Компания «Мурман СиФуд»;

«Механик Маслак», ООО «Новострой»;

«СВЯТОЙ ВЛАДИМИР», ООО «КЗБ-ДОНКА»;

«Анатолий Торчинов», ООО «Приморская рыболовная компания»;

«Шикотан», ООО «Приморская рыболовная компания».

Рыболовные суда:

«Мурманск», СПК РК «Беломор»;

«Балтийская коса», АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ»;

«Освейское», АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ».

Холодильные склады:

ООО Компания «Тунайча»;

СПК РК «Чапома»;

ООО «Рыболовецкий Колхоз им. Кирова»;

Рыболовецкая артель «Иня».

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