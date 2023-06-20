ООН договорилась о защите вод вне национальных юрисдикций

Входящие в состав ООН 193 страны после почти 20 лет переговоров достигли «исторического» соглашения о защите морского разнообразия за пределами национальной юрисдикции. Действие договора охватывает более двух третей Мирового океана.

Опираясь на принципы, заложенные в Конвенции ООН по морскому праву, соглашение значительно укрепляет правовую базу для защиты океана. В частности, оно устанавливает необходимые рамки для международного и межведомственного сотрудничества по освоению океана и его ресурсов, сообщили Fishnews в Центре новостей Организации Объединенных Наций.

«Нависшие над планетой угрозы не знают национальных границ, и работа над соглашением продемонстрировала, что страны способны выступить единым фронтом ради общего блага», — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews