В ООН договорились о защите обитателей международных вод

Государства — члены Организации Объединенных Наций достигли соглашения о защите морского биоразнообразия в международных водах. Отмечено, что этот исторический документ позволит отнести две трети Мирового океана к охраняемым территориям.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил членов организации с завершением работы над текстом документа, нацеленного на сохранение и устойчивое использование морского биоразнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции.

«Это настоящая победа многостороннего подхода и глобальных усилий по противодействию разрушительным тенденциям, угрожающим здоровью океана — как сейчас, так и в будущем», — говорится в заявлении главы ООН, опубликованном после заключения соглашения в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Как сообщили Fishnews в Центре новостей Организации Объединенных Наций, соглашение подписали делегаты Межправительственной конференции по морскому биоразнообразию районов за пределами национальной юрисдикции. Это стало кульминацией переговоров, начавшихся в 2004 г.

Антониу Гутерриш отметил, что договор будет способствовать решению «тройного планетарного кризиса» — изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды. «Этот документ также жизненно важен для достижения связанных с океаном целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», — уточнили в Центре новостей ООН.

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