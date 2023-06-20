Конференция по холодовой цепи приглашает участников

Те, кто интересуется вопросами доставки и хранения скоропортящейся продукции, могут принять участие в Первой международной конференции по непрерывной холодильной цепи. Мероприятие пройдет 28 сентября в Санкт-Петербурге — одновременно с Международным рыбопромышленным форумом и Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Первая международная конференция по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia проводят Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) и Expo Solutions Group при поддержке Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и Российского союза предприятий холодильной промышленности.

В рамках конференции будут обсуждаться проблемы и тренды рынка скоропортящейся продукции, вопросы обеспечения скоростной непрерывной холодильной цепи, мировой и российский опыт температурной логистики, современные IT-технологии и многое другое, рассказали Fishnews в пресс-службе ESG.

Ожидается участие свыше 300 человек из стран СНГ, Европы, АТР, Юго-Восточной Азии и АСЕАН. В числе приглашенных участников — руководители и полномочные представители отраслевых ведомств, профессиональных ассоциаций и международных организаций, торговых сетей, промышленных, транспортно-логистических, финансовых, страховых и IT-компаний, операторы складских и распределительных центров, грузовладельцы и грузоотправители продуктов питания, производители холодильного оборудования.

Участие в конференции бесплатное, отметили организаторы. Регистрация открыта на сайте мероприятия.

Напомним, что VI Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (18+) пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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