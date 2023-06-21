Эксперименту по упрощенной выдаче лицензий дали больше времени

Правительство продлило и расширило эксперимент по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате. По информации властей, бизнес подает свыше 70% заявлений на получение лицензий в электронном виде.

Сроки эксперимента по упрощенной выдаче лицензий и разрешений продлили до 31 декабря 2024 г. В число новых участников эксперимента вошли Минспорт, Минэнерго, Минюст, Федеральная антимонопольная служба и госкорпорация «Росатом».

Общее количество участников теперь составляет 43 федеральных ведомства и 2 госкорпорации. Таким образом, бизнес к концу этого года сможет получать на портале госуслуг более 400 видов разрешений, а в 2024 г. в законодательство будут внесены изменения, направленные на закрепление результатов эксперимента на постоянной основе, заявили Fishnews в пресс-службе правительства.

Эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности стартовал в августе 2021 г. и уже продлялся. «С тех пор предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники эксперимента, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов. Уполномоченный орган проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных информационных систем. В результате бизнес получает разрешения без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов», — прокомментировали в пресс-службе правительства.

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