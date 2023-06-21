На Камчатке расследуют дело о вылове нерки сверх лицензии

В Камчатском крае в ходе операции «Путина-2023» задержали пятерых мужчин, подозреваемых в браконьерстве. По предварительным данным, ущерб от нелегальной добычи нерки составил более 600 тыс. рублей.

Сотрудники полиции совместно с инспекторами рыбоохраны задержали пятерых подозреваемых в незаконном вылове лосося. Ими оказались безработные жители села Крутоберегово Усть-Камчатского района.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УМВД, граждане выловили 173 особи нерки, при этом 57 экземпляров добыто незаконно: у рыбаков имелась лицензия только на часть улова.

Полицейские изъяли у мужчин две резиновые лодки с моторами, три ставные сети и пойманную рыбу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Четырем фигурантам избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, одному — подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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