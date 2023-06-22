Закон о нулевом НДС для судоремонта отправляется к президенту

Сенаторы одобрили закон о ставке налога на добавленную стоимость 0% для услуг по ремонту флота. При этом в Совете Федерации обратили внимание на важность развития докового хозяйства и создания отечественного судового оборудования.

Совет Федерации поддержал предложенные правительством изменения Налогового кодекса по преференции для судоремонта. Судоремонтные предприятия смогут воспользоваться возможностью уплаты НДС по ставке 0%.

При этом для получения льготы верфь должна заключить инвестиционное соглашение, предусматривающее развитие и модернизацию собственных мощностей. Предполагается, что предприятия примут на себя обязательство в течение семи лет ежегодно направлять на эти цели не меньше 20% выручки.

Таким образом власти рассчитывают поддержать ремонт морских судов, судов внутреннего, смешанного (река — море) плавания и рыбопромыслового флота.

На заключение инвестиционного соглашения отводится срок до конца 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews. Принять подзаконную базу для нового закона (ему еще предстоит получить подпись президента) должен Минпромторг по согласованию с Министерством финансов.

Закон принимается для стимулирования предприятий судоремонтной отрасли, отметил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

Сенатор от Мурманской области Константин Долгов назвал изменения Налогового кодекса долгожданными. При этом он заявил, что важно продолжать работу по двум других важнейшим направлениям для судоремонтной отрасли: выпуску отечественного судового комплектующего оборудования и поддержке строительства и модернизации докового хозяйства.

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