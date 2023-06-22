Грузовикам обещают переход через границу по электронной очереди

Реализация проекта «Электронная очередь» поможет существенно разгрузить пункты пропуска через госграницу, заявил на совещании у президента министр транспорта Виталий Савельев. Внедрять такой порядок планируется постепенно.

При работе в режиме «электронной очереди» дату и время пересечения госграницы перевозчики могут резервировать заранее через специальный сервис — так этот проект в мае анонсировала пресс-служба правительства.

Для грузового транспорта до конца года «электронная очередь» заработает на автомобильных пунктах пропуска «Забайкальск» (российско-китайский участок дороги), «Чернышевское» (Калининград — Литва) и «Бугристое» (российско-казахстанский участок границы), проинформировал глава Минтранса на совещании у президента 21 июня.

«К примеру, на пункте пропуска «Забайкальск» электронной очередью будет обслуживаться более 400 грузовых транспортных средств в сутки», — заявил министр.

Проект реализуется в рамках федерального закона, принятого в феврале 2023 г. За правительством тогда были закреплены полномочия по установлению перечня автомобильных пунктов пропуска и перечня участков дорог, примыкающих к таким пунктам, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени проезда грузовиков.

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