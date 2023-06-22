Cотрудников рыбоохраны на Камчатке обвиняют в злоупотреблениях

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю завершило расследование в отношении старшего инспектора и инспектора теруправления Росрыболовства. Каждому вменяют злоупотребление должностными полномочиями в сочетании со служебным подлогом.

По версии следствия, оба сотрудника органов рыбоохраны незаконно освободили от административной ответственности нарушителей правил рыболовства, рассказали Fishnews в следственном управлении регионального СК. Кроме того, оба сфальсифицировали протоколы о нарушениях в отношении двух других граждан, каждый из которых в результате был оштрафован на 2,5 тыс. рублей.

Обоим фигурантам вменяют нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и частью 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Дела переданы прокурору для направления в суд.

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