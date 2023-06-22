Для КМНС подготовили рыбацкие места в Иркутской области

В Иркутской области на конкурс выставили семь речных участков для представителей коренных народов под традиционный промысел. Заявки принимаются до 19 июля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство экологии и рационального природопользования, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки (РЛУ) расположены в Туруханском районе на Енисее и его притоках — реках Бакланиха, Пакулиха, Ферисеиха и Сенькина.

Площадь РЛУ — от 46 до 2360 га. Списки объектов промысла в разных реках отличаются. Присутствуют сиг, чир, тугун, хариус, щука, язь, карась, налим, окунь и другие.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения «традиционных» квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя. РЛУ предоставят победителям на 20 лет.

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