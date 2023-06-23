Россия устраняет барьеры для торговли в АТР

Госдума приняла закон о присоединении к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оно предполагает взаимное признание торговых документов.

На рассмотрение депутатов законопроект был внесен правительством в апреле. Согласно пояснительной записке, текст соглашения был принят в 2016 г. под председательством российской стороны и при участии 27 государств — членов ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, является структурой ООН).

Ключевым положением соглашения стало трансграничное взаимное признание торговых документов и данных в электронной форме при торговле, включая экспорт, импорт, транзит и связанные услуги, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ вступил в силу 20 февраля 2021 г. По состоянию на апрель, его сторонами являлись Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Республика Корея, Таджикистан, Тимор-Лешти, Туркменистан и Тувалу. Еще порядка 15 стран находились в процессе присоединения.

По оценкам Секретариата ЭСКАТО, реализация Россией мер соглашения может помочь снизить издержки на 24% по сравнению с сокращением на 7% от осуществления только соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. В абсолютных показателях эта разница составляет более 2,5 млрд долларов.

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