Россия рассчитывает развивать безбумажную торговлю в АТР

Госдума рассмотрит законопроект о присоединении РФ к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Такую инициативу внесло на рассмотрение депутатов правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

Финальная редакция Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в АТР была принята на сессии Комиссии ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана — региональная комиссия ООН) в 2016 г.

Ключевое положение этого соглашения — трансграничное взаимное признание торговых документов и данных в электронной форме в процессе торговли, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Речь идет об экспорте, импорте и транзите товаров.

«По оценкам Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, внедрение таких решений поможет сократить торговые издержки почти на четверть», - прокомментировал председатель правительства Михаил Мишустин.

Участие в соглашении должно помочь не только упростить торговлю, но и повысить эффективность борьбы с незаконными финансовыми потоками, а также расширить электронный обмен сведениями о выданных разрешительных документах, в том числе в рамках СИТЕС.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Рамочное соглашение вступило в силу 20 февраля 2021 г. Его сторонами уже являются Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Республика Корея, Таджикистан, Тимор-Лешти, Туркменистан и Тувалу. Еще порядка 15 стран (в том числе четыре члена ЕАЭС) находятся в процессе присоединения к соглашению или рассматривают такую возможность.

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