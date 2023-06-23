Прокуратура: По делу о гибели «Востока» изменили наказание

Суд изменил приговор бывшему заместителю директора по безопасности мореплавания, признанному виновным по делу о гибели в 2018 г. судна «Восток», сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.

По информации ведомства, приговором Невельского городского суда в феврале 2023 г. житель Сахалинской области был осужден по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

В суде было установлено, что в январе 2018 г. фигурант, будучи заместителем директора по безопасности мореплавания компании «ДВ-Флот», ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности по обеспечению безопасности мореплавания флота предприятия, в том числе судна «Восток», заявили Fishnews в пресс-службе управления Генпрокуратуры по ДФО. Судно затонуло в Японском море, погибло 20 членов экипажа.

Прокуратура обратила внимание на то, что преступление было совершено осужденным в период неснятой и непогашенной судимости, и посчитала приговор чрезмерно мягким. В результате Сахалинский областной суд приговор изменил. Наказание в виде лишения свободы определено отбывать в колонии-поселении, отметили в пресс-службе.

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