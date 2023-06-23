Реки Камчатки встречают новых жильцов
В Камчатском крае рыбоводные заводы продолжают выпускать молодь тихоокеанских лососей. На нескольких предприятиях этот важнейший этап уже завершили.
Сезон лососевых зарыблений в регионе стартовал 17 апреля. По традиции с конца апреля до середины июля заводы Северо-Восточного филиала Главрыбвода отправляют молодь в реки полуострова.
Так, сотрудники лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) «Малкинский» и «Кеткино» уже завершили выпуски и теперь готовятся к началу нового сезона. Как рассказали Fishnews в пресс-центре Главрыбвода, всего в реки отправилось более 12 млн мальков чавычи, нерки и кеты.
Завершились работы и на Паратунском ЭПЛРЗ. Оттуда в реку Паратунка отправили почти 21 млн мальков кеты.
На ЛРЗ «Озерки» в реку Плотникова выпустили свыше 2,7 млн молоди кеты. Еще на подращивании остались около 17,5 млн молоди нерки, — ее выпуск запланирован на начало июля.
Также в начале июля специалисты Вилюйского ЛРЗ начнут выпуски кижуча: они отправят в свободное плавание 2,7 млн мальков.
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