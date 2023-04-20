На Камчатке начались выпуски лососевой молоди

В Камчатском крае прошел первый в году выпуск молоди тихоокеанских лососей. Рыбоводы отправили 1,5 млн подрощенных мальков кеты в ручей Трезубец бассейна реки Паратунка.

По традиции сезон лососевых зарыблений в регионе открыл Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбоводный завод. Выпуск провели 17 апреля — примерно в это время у молоди кеты наступает естественное окно ската.

Ежегодно с конца апреля до середины июля заводы Северо-Восточного филиала Главрыбвода отправляют молодь лосося в реки полуострова. В этот раз в зарыблении приняли участие воспитанники Камчатской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, перед выпуском сотрудники ЛРЗ рассказали подросткам об истории завода, провели экскурсию, познакомили с оборудованием, показали цех для инкубации икры и выростной цех.

«Подобные профориентационные экскурсии сотрудники Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод» проводят на регулярной основе. Мы очень надеемся, что ребятам понравился и сам процесс, и работа рыбоводов и в дальнейшем они захотят освоить эту профессию и приносить пользу нашему краю», — прокомментировал начальник филиала Сергей Ткачук.

Отмечено, что в течение месяца рыбоводы Паратунского ЭПЛРЗ планируют выпустить более 20 млн подросших мальков. Затем к зарыблениям приступят и другие заводы — Малкинский, «Кеткино», «Озерки» и Вилюйский.

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