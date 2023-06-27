Рыбакам Коми определили лимиты семги

В Республике Коми региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб установила лимиты на добычу семги. За время путины промысловики и рыбаки–любители смогут выловить в Печоре в совокупности чуть более 2,7 тонны атлантического лосося.

Вылов семги на территории Коми начнется с 15 июля и продлится до 30 сентября. На основании прогнозов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии комиссия по регулированию промысла анадромных видов рыб установила объем вылова семги на 2023 г. в размере 2,75 тонны.

В рамках промышленного рыболовства разрешено добыть 2,592 тонны, для организации любительского рыболовства выделено 0,158 тонны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики, промышленный вылов семги разрешен на 17 участках, где работают девять предприятий. Еще три участка отведено под любительское рыболовство, организацией которого занимаются два пользователя.

Участки для промышленного лова лососевых расположены на магистральном русле реки Печора: 12 — в границах Усть-Цилемского района и 5 — в Ижемском районе. Два участка для любительской рыбалки также находятся в Усть-Цилемском районе, а еще один — вблизи города Печора.

На рыболовных участках будет вестись государственный мониторинг подходов лосося. Проходным днем в республике определен понедельник. В ходе путины отчетность о вылове семги пользователям необходимо будет подавать в надзорный орган каждые три дня и в последнее число месяца.

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