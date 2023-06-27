Алтай оценит «рыбные» перспективы своих озер

Власти Алтайского края намерены заказать обследование шести озер, чтобы определить пути их оптимального использования. В частности, возможность создания рыболовных или рыбоводных участков на этих акваториях.

Объявление о проведении электронного аукциона размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Максимальная цена контракта — 500 тыс. рублей. Все озера расположены в Баевском районе.

Подрядчикам предстоит провести комплексное обследование водоемов, оценить состояние запасов водных биоресурсов и выработать рекомендации по рациональному использованию акваторий. В частности, определить возможные объемы вылова или выращивания ВБР.

Исследователям необходимо будет составить рыбоводно-биологические обоснования рыбохозяйственного использования, а также паспорта водных объектов.

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