В Крыму нашли нелегальную акваферму
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в заливе Кацивели мидийно-устричную ферму, которая работала без законных оснований. По иску надзорного ведомства деятельность предприятия была запрещена.
Ферма функционировала без заключенного договора пользования рыбоводным участком, в отсутствие согласований с Росрыболовством и положительного заключения государственной экологической экспертизы, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным использование участка акватории и обязать освободить его путем демонтажа гидротехнических модулей, применяемых при выращивании мидий.
Требования надзорного ведомства были удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле.
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