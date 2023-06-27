В Крыму нашли нелегальную акваферму

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в заливе Кацивели мидийно-устричную ферму, которая работала без законных оснований. По иску надзорного ведомства деятельность предприятия была запрещена.

Ферма функционировала без заключенного договора пользования рыбоводным участком, в отсутствие согласований с Росрыболовством и положительного заключения государственной экологической экспертизы, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным использование участка акватории и обязать освободить его путем демонтажа гидротехнических модулей, применяемых при выращивании мидий.

Требования надзорного ведомства были удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле.

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