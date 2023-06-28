Самовольное строительство дороги обернулось «административкой»

В Приморском крае теруправление Росрыболовства ведет разбирательство по факту незаконного строительства грунтовой дороги к коттеджному участку. В отношении нарушителя возбуждены два административных дела.

Грунтовая дорога была обнаружена в окрестностях ЗАТО Фокино. Владелец коттеджа проложил ее в водоохранной зоне ручья Подсобный ключ, впадающего в реку Промысловка.

Ручей Подсобный ключ относится к водным объектам первой категории рыбохозяйственного значения, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. По его информации, проезжая часть дороги отсыпана размываемыми грунтами, а поверхностные воды стекают в ручей. В результате водным биоресурсам и среде их обитания нанесен ущерб на более чем 30 тыс. рублей, отметили в ТУ.

Из-за нанесения ущерба и отсутствия согласования строительно-дорожных работ возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания).

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