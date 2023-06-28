Права на добычу ценных рыб разыграют в Красноярске

В Красноярском крае на аукцион выставлены 10 долей квот на промышленную добычу ценных видов рыб в озерах бассейна Енисея. Заявки принимаются до 28 июля.

Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, девять долей (по три — на пелядь, сига и чира) выделяются для добычи в границах Эвенкийского района, еще одна доля (пелядь) — в границах края, исключая Таймырский, Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы.

Стартовые цены лотов — от 18 тыс. до 48 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 16 августа в Красноярске. Квоты предоставляются на 15 лет.

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