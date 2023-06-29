Регионам помогут убрать свалки у Байкала

Бурятия и Иркутская область получат в общей сложности почти 103 млн рублей на ликвидацию незаконных свалок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Согласно распоряжению правительства, деньги выделят в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

«С помощью федеральных средств в Иркутской области будет ликвидировано 7 свалок общей площадью более 28 тыс. кв. м, в Бурятии — 12 свалок площадью более 219 тыс. кв. м. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал вместе со сточными водами, и сохранить уникальную экосистему озера», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Республика Бурятия получит 530,4 тыс. рублей, Иркутская область — почти 500 тыс. рублей.

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