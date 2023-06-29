Воды Дальнего Востока успешно чистят от затонувшего флота

Проект «Генеральная уборка» в регионах Дальневосточного федерального округа реализуется с опережением, отмечает Росморречфлот. По его данным, к июню фактически поднято и утилизировано 28 из 87 судов, запланированных на этот год.

Информацию представили на еженедельном совещании, которое по ВКС проводит Росморречфлот с участниками проекта.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в регионах полностью заключены госконтракты на подъем и утилизацию судов на текущий год (40 единиц), а также часть госконтрактов на 2024 г. (19 объектов из 83).

Всего в ДФО планируется извлечь и утилизировать 213 затонувших судов и других плавсредств.

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