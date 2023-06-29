РВУ во Владимирской области разыграют на конкурсе

Во Владимирской области объявлен конкурс на 10 участков под пастбищную или индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 24 июля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыбоводные участки площадью от 0,29 до 31,2 га расположены на озерах, реках и малых водохранилищах.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут объемы выращивания объектов аквакультуры за последние четыре года, планируемый объем выращивания и предложенный размер платы за предоставление РВУ. Акватории предоставляются на 25 лет.

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