Рыбопереработка Карелии будет соседствовать с производством упаковки

В Карелии работают два завода, построенных по программе инвестквот. Обеспечивать их упаковочными материалами поможет в том числе новый технопарк, который создается в Кондопоге, рассказал учредитель рыбоперерабатывающих компаний Игорь Чевычало.

Новые рыбоперерабатывающие заводы работают в Карелии на территории опережающего развития «Кондопога». Это предприятия компаний «Рыботорговая сеть» и «Группа «Баренц». Производства созданы под инвестиционные квоты: бизнес республики участвует в этой программе с разными проектами.

В 2022 г. на новых предприятиях удалось выработать достаточно большой объем продукции из трески и пикши, сообщил Fishnews учредитель предприятий «Рыботорговая сеть» и «Группа «Баренц» Игорь Чевычало.

В обеспечении новых предприятий упаковкой должен помочь новый технопарк, который создается в Кондопоге.

Современные упаковочные материалы будут востребованы и для береговых производств, и для судовой переработки. Санкции и нарушение привычных поставок еще раз показали, насколько важно обеспечить пищевую промышленность отечественной упаковкой, рассказал Игорь Чевычало.

Проект по строительству нового промышленного технопарка в Карелии одобрило федеральное Минэкономразвития, сообщали в прошлом году в пресс-службе республиканского правительства. Работа направлена на импортозамещение в сфере упаковочных материалов. Проект получил рабочее название «Онежский».

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