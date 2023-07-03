Экспортерам разрешили получать авансы наличными

Правительство внесло изменения в правила расчета между резидентами и нерезидентами наличными средствами. Теперь допускается получать таким образом авансовые платежи.

«Российские экспортеры смогут получать от иностранных контрагентов авансовые платежи наличными деньгами, и им будет разрешено зачисление ввезенных в страну наличных средств на счета в российских банках как в российских рублях, так и в иностранной валюте», - сообщили Fishnews в пресс-службе Минфина РФ.

Также импортеры могут получать наличные в качестве возврата авансового платежа, уплаченного ими за рубеж за товары, которые не удалось ввезти в Россию. Кроме того, резиденты вправе получать наличными возврат займов, выданных нерезидентам.

Инициатива позволит оптимизировать внешнеторговые расчеты в сложившихся геополитических условиях, прокомментировали в министерстве.

Правила утверждены постановлением правительства от 26 декабря 2022 г. № 2433. Изменения внесены постановлением от 24 июня 2023 г. № 1024 .

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