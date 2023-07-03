У руководителя Росрыболовства вновь четыре заместителя

Правительство выпустило распоряжение о назначении нового заместителя руководителя Росрыболовства. Им стал Александр Яковлев, ранее возглавлявший Московско-Окское теруправление ведомства.

Распоряжением правительства от 30 июня 2023 г. № 1744 заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству назначен Александр Яковлев, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее новый заместитель руководителя ФАР возглавлял Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства. Согласно информации с сайта МОКТУ, Андрей Владимирович Яковлев родился в 1987 г. в Ленинграде. В 2009 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет, в 2016 г. — Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Кандидат экономических наук.

До 2016 г. замещал должности в коммерческих организациях, затем работал в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства. В том числе был врио руководителя СЗТУ. После этого возглавил теруправление, базирующееся в Москве.

Таким образом, теперь у руководителя Росрыболовства будет четыре заместителя.

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