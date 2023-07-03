Квоты Балтики и Финского залива выставили на торги

На аукционе разыграют доли квот вылов трески и атлантического лосося (семги) в Балтийском море и Финском заливе. Заявки принимаются до 7 августа.

Торги организует Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно извещению, к продаже предлагаются две доли квот (7,45% и 7,25%) на вылов трески в 26-м подрайоне Балтийского моря. Стартовые цены составляют 2,76 и 2,67 млн рублей соответственно.

Также выставлены 12 долей по 7,692% и одна доля в 7,696% на добычу семги в Балтийском море. Начальная цена каждого лота — 318 тыс. рублей. Кроме того, торгуются пять долей по 14,28% на промысел семги в Финском заливе, их стартовые цены — по 201 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 14 августа в Москве. По двум первым лотам право вылова предоставляется до конца 2033 г., по остальным — на 15 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews