Нервы выдали трепанговых контрабандистов

Дальневосточные таможенники пресекли очередную попытку вывезти в Китай партию сушеного трепанга. Более 10 кг деликатеса спрятали под одеждой двое граждан Китая, следовавшие рейсовым автобусом из Приморья.

Во время контроля пассажиров в пункте пропуска «Краскино» таможенники обратили внимание на иностранца, который заметно нервничал. Инспекторы решили провести устный опрос. Во время него мужчина проявил еще большее беспокойство. При этом один из пассажиров, наблюдавший за опросом своего соотечественника, резко запаниковал, рассказали Fishnews в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Решено было провести личный досмотр обоих мужчин. В результате таможенники обнаружили, что иностранцы пытались незаконно вывезти из страны пакеты с сушеным трепангом, примотав их скотчем вокруг пояса и ног. Часть товара они разместили в кроссовки вместо стелек. Всего изъято более 10 кг деликатеса. Примерная рыночная стоимость товара может превышать 300 тыс. рублей.

Один из нарушителей сознался, что перевозил популярный в Китае деликатес за вознаграждение. При этом оба нарушителя знали, что этот вид товара ограничен к перемещению, поэтому намеренно спрятали его от таможенников.

В отношении иностранцев Уссурийская таможня возбудила дела по ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля). Им грозит штраф до трехкратного размера стоимости товаров с конфискацией.

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