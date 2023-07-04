ЕЭК выпустила рекомендацию: какие продукты куда экспортировать

Коллегия Евразийской экономической комиссии опубликовала рекомендацию по агропродовольственному экспорту для государств ЕАЭС. Документ содержит перечень наиболее перспективных товаров, включая различные виды рыбы и морепродуктов, и рынков для них.

Проведенный экспертами ЕЭК анализ показал основные товары государств — членов Евразийского экономического союза с наилучшими условиями доступа на рынки третьих стран. В документе также обозначена география экспортных поставок. К примеру, для рыбы и ракообразных это Египет, Китай, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и другие страны.

В качестве экспортных ниш выбраны основные торговые партнеры, в том числе те, с которыми ЕАЭС развивает или планирует развивать сотрудничество в рамках зон свободной торговли: страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и другие. Всего в рекомендации Коллегии ЕЭК обозначено 55 государств, сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Принятая рекомендация позволит государствам ЕАЭС использовать информацию о существующих потребностях зарубежных стран в сельскохозяйственной продукции и продовольствии с целью оценки возможностей и перспектив своего экспорта», — отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

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