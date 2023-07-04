Реку Колва «заправили» нефтепродуктами

В Республике Коми из-за аварии на нефтепроводе топливо попало в реку Колва. Последствия разлива устраняют. По данным Росрыболовства, гибели рыбы не произошло.

Отказ на промысловом нефтепроводе компании «Нобель-Ойл» произошел 1 июля, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства республики. Сообщается, что разгерметизация зафиксирована на участке на расстоянии полукилометра от реки Колва. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку, загрязнение наблюдается на участке от 4-го до 3-го Колвинского моста.

В регионе введен режим повышенной готовности. К ликвидации последствий разлива привлечены аварийно-спасательные формирования «Экоспас» и «Экосфера», установлено 400 м боновых заграждений. «Нобель-Ойл» оборудовала боновые заграждения на месте попадания нефтепродуктов в Колву, а также в районе 3-го и 2-го мостов.

Глава республики Владимир Уйба поручил минприроды Коми нарастить силы и средства путем привлечения дополнительных аварийно-спасательных формирований. Также организовано взаимодействие с департаментом природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого автономного округа.

«Работы по очистке загрязненной территории продолжаются в круглосуточном режиме. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет», — говорится в пресс-релизе.

Ситуацию прокомментировали в Росрыболовстве. Отмечено, что информация о нефтеразливе незамедлительно поступила в Северо-Западное теруправление Росрыболовства.

«По предварительным данным, есть видимые признаки загрязнения акватории реки Колва в виде тонкой масляной пленки, вытекающей из отстойника, находящегося в 500 м от реки Колва, гибели рыбы не произошло», — сообщили в пресс-службе федерального агентства.

На место направлены сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Коми. Они возьмут пробы воды, по результатам исследований будет проведена оценка ущерба и определены компенсационные мероприятия для восстановления экологического баланса. Росрыболовство обещает держать ситуацию под постоянным контролем.

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