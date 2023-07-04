Лимиты судака и сига Ладоги распределят на торгах

В Ленинградской области на аукцион выставили 14 долей квот на промышленное освоение судака и сига в Ладожском озере. Заявки принимаются до 4 августа.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предлагаются восемь долей судака в диапазоне от 0,045% до 10,396% по стартовым ценам от 539 рублей до 123,3 тыс. рублей.

Также продаются шесть долей сига — от 0,005% до 2,613%, стартовой стоимостью от 13 рублей до 9,5 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 23 августа в Санкт-Петербурге. Право на вылов победителям предоставят до конца 2033 г.

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