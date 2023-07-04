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В Волгоградской области провели антибраконьерские рейды в местах обитания выхухоли. Фото пресс-службы Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства

Выхухоль губят брошенные сети

В Волгоградской области провели антибраконьерские рейды в местах обитания выхухоли. Их цель — не только предотвратить незаконную рыбалку, но и очистить водоемы от кусков брошенных сетей, «мин бесконечного действия».

В рамках областного мероприятия «Спасем выхухоль вместе» совместные рейды провели инспектор рыбоохраны и сотрудники природного парка «Усть-Медведицкий».

«Для обитателей водоемов наибольшую опасность представляют так называемые ставные сетные орудия рыболовства, особенно лесочные сети, которые очень часто рвутся, и их части остаются в воде. Выхухоль может находиться под водой в течение нескольких минут, после чего ей необходимо подняться к поверхности воды и подышать воздухом. Не заметив сеть, выхухоль запутывается в ней и умирает через 5-8 минут», — рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. После того, как животное попало в сети, у него нет шансов выжить.

На озере Большое Вяжное в Серафимовичском районе участники рейда обнаружили фрагменты лесочных ставных сетей. Они были изъяты из водоема.

По всем фактам установки запрещенных орудий лова проводится проверка.

Напомним, выхухоль — эндемичный вид, занесенный в Красную книгу России как исчезающий. К такому плачевному положению некогда распространенного и промыслового зверька привели вырубка пойменных лесов, загрязнение водоемов, осушение пойм, строительство плотин и дамб и другие факторы, связанные с деятельностью человека.

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