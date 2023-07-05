Тунцеловы ЕС вернутся в воды Мадагаскара

Европейский союз и Республика Мадагаскар подписали новое соглашение о партнерстве в области устойчивого рыболовства и протокол к нему. Такое сотрудничество стороны прервали в 2018 г.

Подписание состоялось 30 июня, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Еврокомиссии. В ЕС надеются, что возобновление сотрудничества внесет важный вклад в управление рыболовством в регионе.

Новое соглашение позволит европейским рыбакам возобновить промысел в мадагаскарских водах. Такую возможность на четыре года получат 65 тунцеловных судов из стран — членов ЕС.

За доступ к акваториям республики и право добывать до 14 тыс. тонн тунца в год Евросоюз должен будет платить по 700 тыс. евро. Еще 1,1 млн евро будут направлять для поддержки устойчивого развития мадагаскарского рыболовства и так называемой «голубой экономики». Таким образом ежегодный вклад ЕС будет составлять 1,8 млн евро.

Протокол предусматривает новый взнос на защиту экосистем, оплачиваемый владельцами европейских судов, а также новые положения, поощряющие сотрудничество с Мадагаскаром в рамках Комиссии по тунцу Индийского океана (IOTC).

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