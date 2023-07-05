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Малек камчатского краба возрастом около месяца. Фото ННЦМБ ДВО РАН

«Антей» помог провести новую «крабовую посевную»

В залив Петра Великого во Владивостоке отправили более 30 тыс. мальков камчатского краба для восстановления популяции. Выпуск провели сотрудники группы компаний «Антей» и Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского» ДВО РАН.

Мальков вырастили на морской биологической станции «Запад». Работа ведется в рамках совместного научного проекта по созданию технологий устойчивого культивирования и воспроизводства ценных морских гидробионтов. Вес одной особи всего 0,007-0,010 г, через несколько лет один такой краб достигнет 2-3 кг, рассказали Fishnews в пресс-службе «Антея».

Усилия ученых направлены на разработку технологии выращивания жизнестойкой молоди краба для восстановления запаса ценного для промысла вида гидробионтов, отметил руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников.

Мальки камчатского краба на МБС «Запад»

«Сейчас мы отрабатываем биотехнику для повышения выхода особей промыслового размера. На дне каждого морского полигона установлено гидробиотехническое сооружение для создания искусственного подводного биотопа для молоди камчатского краба».

Это уже второй этап выпуска молоди камчатского краба в залив Петра Великого. В прошлом году жить туда отправилось 10 тыс. мальков.

Подготовка мальков к выпуску

По словам советника первого вице-президента ГК «Антей» Ильи Пинчевского, группа компаний помимо промысла и производства активно занимается научными разработками.

«Этот уникальный проект позволяет развивать важное направление аквакультуры — выращивания жизнеспособной молоди. В перспективе, мы надеемся, эти мальки смогут восстановить популяцию камчатского краба в заливе Петра Великого. Здесь наша основная задача — воспроизводство ценного ресурса», — подчеркнул Илья Пинчевский.

Фото предоставлены ННЦМБ ДВО РАН.

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