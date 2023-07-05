Уловы лосося перешли за 11 тыс. тонн

По данным на 3 июля, дальневосточные рыбаки добыли 11967 тонн тихоокеанских лососей. В общих показателях вылова растет доля горбуши.

Наибольшие объемы вылова тихоокеанских лососей приходятся на долю Камчатского края — более 9828 тонн, сообщает корреспондент Fishnews. На втором месте — Сахалинская область, добывшая на отчетную дату более 1349 тонн красной рыбы. В Приморском крае выловлено около 271 тонны, в Магаданской области — более 257 тонн. Путина в Хабаровском крае принесла около 189 тонн, на Чукотке — около 71 тонны.

В общем объеме добычи наибольшую долю по-прежнему занимает нерка —58,74% (свыше 7029 тонн). Но и горбуша уже вышла на показатель 32,69% (более 3912 тонн). Уловы кеты составили около 746 тонн, или 6,24%. Остальной объем приходится на чавычу, симу и кижуча.

Как отмечают специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, прогноз по вылову лососей освоен на более чем на 2%. Всего в этом году прогнозируется добыча свыше 511 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

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