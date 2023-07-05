Часть Куршского залива планируют взять под охрану

Минприроды предлагает установить охранную зону в нацпарке «Куршская коса» — в Зеленоградском районе Калининградской области и на части Куршского залива. Такой режим позволит вести промышленное рыболовство с ведома администрации ООПТ.

Проект ведомственного приказа об установлении границ охранной зоны размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Приложенное «Положение об охранной зоне…» содержит ряд ограничений, но также предполагает возможность вести промышленное, любительское и спортивное рыболовство. Однако пользователи водных биоресурсов будут обязаны согласовывать с администрацией нацпарка в заявительном порядке сроки (периоды), места, объемы добычи, орудия и способы добычи.

Согласно пояснительной записке, ихтиофауна Куршского залива включает 49 видов морских и пресноводных рыб. Два вида (балтийский осетр и морская минога) занесены в Красную книгу РФ. Еще два вида (сиг и рыбец) — в красные книги не включены, но требуют мер специальной защиты.

В заливе ведется промысел леща, судака, плотвы, чехони. Добычей занимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Согласно информации, предоставленной Западно-Балтийским теруправлением Росрыболовства, вдоль Куршской косы выделены 10 рыбопромысловых участков, предоставленных в пользование рыболовецкому колхозу «Труженик моря». Одним из условий договора является запрет на передачу участков другим лицам.

«Создание охранной зоны национального парка будет способствовать восстановлению экосистем прибрежной акватории, что, в свою очередь, позитивно скажется на состоянии нерестилищ и запасах ее рыбных ресурсов и, соответственно, на перспективах развития рекреационного рыболовства», — утверждают авторы документа.

По их мнению, результатом станет «развитие научного, рекреационного и туристического потенциала территории, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению экономических показателей Калининградской области».

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